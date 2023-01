Invasões em Brasília. "Repor a ordem" era "única e primeira reação possível"

Ana Isabel Xavier, comentadora de assuntos internacionais da RTP, afirmou que "repor a ordem pública" era "a única e primeira reação possível" para as autoridades federais do Brasil, perante as invasões dos edifícios da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal em Brasília, por parte de apoiantes de Jair Bolsonaro.