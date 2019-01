Investigação de Mueller. Aliado de Trump foi acusado e detido

RTP25 Jan, 2019, 12:05 / atualizado em 25 Jan, 2019, 12:52 | Mundo

Amigo de longa data e assessor de Donald Trump durante a campanha presidencial de 2016, Roger Stone foi esta quinta-feira acusado de sete crimes, de acordo com as informações reveladas pelo gabinete do procurador especial Robert Mueller.



Roger Stone vai ser presente a um juiz federal, em Fort Lauderdale, ainda esta sexta-feira.



A acusação refere que Stone prestou várias vezes declarações falsas aos serviços secretos da Casa Branca sobre as suas interações com uma entidade cujo nome não é referido no documento entregue ao tribunal, sendo identificada como “organização 1”, refere a agência Reuters.







Durante a campanha, Roger Stone revelou ter conhecimento de informações obtidas por “hackers” que poderiam prejudicar os democratas, incluindo a candidata presidencial Hillary Clinton.



Stone “enviou e recebeu numerosos e-mails e mensagens de texto durante a campanha de 2016 nos quais debatia a Organização 1, a sua direção e a posse de e-mails pirateados”, refee a acusação.



De acordo com a Reuters, a “organização 1” corresponde à descrição da Wikileaks, que publica informações secretas ou confidenciais fornecidas por fontes anónimas.



Ainda segundo a agência noticiosa, que cita a acusação, Roger Stone ainda estava na posse de muitas destas mensagens quando prestou falso testemunho.



Stone também falou com altos funcionários da Campanha Trump sobre a organização "e informações que poderiam ter prejudicado a Campanha Clinton", disse a acusação. Ele também foi "contatado por altos funcionários da Campanha Trump para se informar sobre lançamentos futuros" pelo grupo, acrescentou.



Stone também terá conversado com elementos da campanha próximos de Donald Trump sobre a organização e sobre “a informação que poderá ter e que poderá prejudicar a campanha de Clinton”, lê-se na acusação. O documento revela ainda que elementos séniores da campanha de Trump lhe pediram “para saber sobre divulgações futuras”.