Investigação do FBI. Telemóveis Huawei chineses podem interferir nas comunicações sobre armamento nuclear dos Estados Unidos

A história das investigações do FBI é relatada pela estação de televisão norte americana CNN.

O FBI acredita que as atividades de espionagem chinesa em território norte-americano tem crescido durante a última década.

Pelo menos desde 2017 que o Departamento Federal de Investigação norte-americano escrutina a compra de terrenos por entidades chinesas perto de infraestruturas sensíveis onde circula informação secreta que implica segurança nacional.



Perante o aumento destes negócios, as autoridades federais interpretaram-nos como indicadores de esforços chineses para implantação de dispositivos de escuta, nomeadamente perto de instalações militares e governamentais.

Nesta investigação, o FBI encontrou equipamentos Huawei fabricados na China em cima de torres de comunicações que ficam perto de bases militares dos EUA, no centro-oeste do país.

Não foi esclarecido se o FBI identificou alguma informação intercetada e enviada para Pequim, já que em termos tecnológicos é “difícil provar se algum dado foi roubado e enviado para o exterior”.





De acordo com fontes da CNN, não há dúvida de que o equipamento Huawei tem a capacidade de interceptar, para além do tráfego de células comerciais, as ondas aéreas altamente restritas usadas pelos militares e interromper as comunicações críticas do Comando Estratégico dos EUA, possibilitando ao governo chinês ter uma visão sobre o armamento nuclear da norte-americano.









O governo chinês nega veementemente quaisquer ações de espionagem nos EUA. A Huawei, em comunicado à CNN, também negou que os equipamentos sejam capazes de operar em qualquer espetro de comunicações alocado ao Departamento de Defesa.





"Todos os nossos produtos importados para os EUA foram testados e certificados pela FCC (Comissão Federal de Comunicações) antes de serem comercializados", disse a gigante das comunicações chinesa. "O nosso equipamento opera apenas no espetro alocado pela FCC para uso comercial. Isso significa que não pode aceder a nenhum espetro alocado ao Departamento de Defesa."





Episódio do Templo chinês em Washington DC

Ao relançar o tema da espionagem, a CNN resgatou um episódio de 2017, quando o governo de Pequim ofereceu a construção de um jardim chinês no National Arboretum de Washington DC. Ao relançar o tema da espionagem, aresgatou um episódio de 2017, quando o governo de Pequim ofereceu a





O complexo arquitetónico incluía templos, pavilhões e um pagode branco de cerca de 20 metros de altura, no valor de 100 milhões de dólares. Para as autoridades locais, a ideia da construção foi bem recebida, até porque esperavam atrair dessa forma milhares de turistas.







