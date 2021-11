Investigação do TPI na Venezuela deixa ativistas dos direitos humanos expectantes

", explicou a advogada Andrea Santacruz aos jornalistas.No entanto, segundo a diretora do Centro de Direitos Humanos da Universidade Metropolitana, de Caracas, muitas pessoas não entenderam que nesta nova fase, não se estabeleça a culpabilidade do Estado, mas de individualidades e culpados.", explicou a advogada que representa vários casos conhecidos de vítimas de violações dos direitos humanos.Por outro lado,, diretor da ONG Acesso à Justiça, disse aos jornalistas que estava "" e que "não esperava" que a investigação formal "acontecesse a curto prazo".", frisou.Segundo o diretor do Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (PROVEA)," que lesam a humanidade, no país.





", escreveu o diretor da HRW para as Américas,, na sua conta do Twitter.O Procurador-geral do TPI,, anunciou, quarta-feira, ao finalizar uma visita oficial a Caracas, quePor outro lado, o Presidente, disse que "", sublinhando quee pediu "justiça para o nosso país".





O que está em causa







Em causa estão vários casos de tortura, estupro e ou outras formas de violência sexual de gravidade comparável e perseguição de cidadãos por motivos políticos.As denúncias apontam como responsáveis funcionários da Polícia Nacional Bolivariana, o Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano (SEBIN, serviços de informação), a Direção-Geral de Contra-espionagem Militar (DGCIM, serviços de informação militar).Também as Forças de Ações Especiais (FAES), o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC), a Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), o Comando Nacional Ante Extorsão e Sequestros (CONAS) e algumas outras unidades das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela.