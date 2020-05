Investigação israelita lança luz sobre o que sucede aos doentes graves de Covid-19

Liderados pelo professor Ido Amit, do Departamento de Imunologia do Instituto Weizman para a Ciência em Rehovot, os investigadores examinaram as diferenças da atividade do vírus a nível unicelular, entre os casos graves e os casos ligeiros.







Nos pulmões dos doentes críticos, descobriram que os macrófagos - células que habitualmente ajudam a limpar os pulmões de infeções, de vírus e de micróbios - são substituídos por células que agravam a doença.







Os investigadores repararam ainda que, nestes doentes, o coronavírus neutraliza as células T do sistema imunitário, que também combatem infeções, possibilitando a outros vírus presentes no corpo multiplicarem os seus estragos de forma oportunista.







O jornal israelita Haaretz refere que o estudo foi realizado em colaboração com investigadores chineses e foi publicado sexta-feira passada na revista Cell. A forma como a Covid-19 se desenvolve nas pessoas mais duramente atingidas já foi identificado claramente. Após uma semana de sintomas ligeiros, ocorre uma brusca e rápida deterioração do seu estado de saúde, caracterizada por uma hiperatividade do sistema imunitário, conhecida como hipercitocinemia.







Esta provoca uma situação crítica, que frequentemente causa a falência generalizada de sistemas inteiros, incluindo coração, fígado e rins. Nos pulmões, a doença caracteriza-se pelos estragos infligidos aos macrófagos.







Essa é uma das explicações para a vulnerabilidade à Covid-19 dos fumadores, ou de pessoas suscetíveis a doenças respiratórias, uma vez que, nestes casos, os macrófagos já se apresentam debilitados, facilitando a propagação do vírus.



Análise através do genoma



Foram analisadas centenas de milhares de células retiradas de pulmões de pacientes graves, de pacientes com sintomas ligeiros e de pessoas doentes. Os investigadores perceberam que tipos de células são invadidas pelo SARS-CoV-2 e analisaram o percurso do coronavírus.







E descobriram que este ataca normalmente as células epiteliais, que nos pulmões são responsáveis pela respiração, ao possibilitar o transporte do oxigénio do ar para o sangue. "Devido à infeção, todo o ambiente imunitário dos pulmões sofre uma transformação completa", refere Amit.







O estudo foi feito através de técnicas inovadoras ao nível do genoma, que permite acompanhar a cada momento a sequência genética do RNA viral, enquanto se desenvolve o processo da atividade celular que permite ao vírus penetrar numa célula e altera-la, levando-a a criar réplicas de si mesmo.







O método permitiu identificar com precisão as diferenças entre a atividade das células invadidas pelo coronavírus em pacientes gravemente doentes e nos ligeiramente afetados, e perceber quais as células e genes ativados e que células eram silenciadas.







Foi possível perceber melhor as alterações a nível de comunicação intercelular e quais as células ativadas pelo vírus nas áreas onde está ativo.







Nos pacientes mais críticos, a infeção causa um efeito dramático no sistema imunitário, comparativamente aos doentes ligeiramente afetados, e os macrófagos dão lugar a outras células do sistema imunitário.







"São substituídos por monócitos, células sanguíneas que aceleram a hipercitocinemia. São recrutadas do sistema circulatório, como parte da reação exagerada do sistema imunitário", acrescenta o professor.



Encontrar o ponto fraco



Estes monócitos produzem dois tipos de citocinas que facilitam a inflamação em vez de a suprimir e impedem respostas alternativas do sistema imunitário.







"Noutros estudos nos quais estamos envolvidos, juntamente com investigadores da China e de Itália, observamos elevados níveis de citocinas no sangue de vários doentes graves, antes de quaisquer sonais patológicos se tornarem evidentes", referiu Amit.







Além disso, e "em contraste com pacientes com sintomas ligeiros, os doentes críticos possuem células T neutralizadas ou inactivas". A investigação permitiu perceber que esta mudança drástica provoca estragos colaterais, como infeções de outros vírus que o sistema imunitário tinha conseguido repelir. A investigação vai agora tentar estabelecer formas de proteger os macrófagos.







Desde que o coronavírus foi detetado que os investigadores tentam determinar o que leva às diferenças nos processos biológicos e nas respostas dos sistemas imunitários em ambos os grupos de doentes Covid-19 -os mais críticos e os menos sintomáticos.







Os autores deste estudo esperam lançar luz sobre os fatores que levam à deterioração do estado de saúde de um paciente, de forma a ajudar à descoberta do ponto fraco na cadeia de reações espoletada pelo vírus nos casos graves, e abrir caminho a terapias mais eficazes que evitem ou diminuam o impacto fatal da doença.