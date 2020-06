Investigação revela crise oculta de acesso a água potável nos EUA

No início da pandemia, responsáveis políticos e sanitários salientaram a importância da higienização das mãos para evitar a propagação da Covid-19. Muitos demonstraram preocupação acrescida com a situação de países mais pobres onde o acesso a água potável é precário e incerto.







12 cidades espalhadas pelo território norte-americano e mostra que o preço da água corrente aumentou em média 80 por cento (desde 27 por cento em Santa Fe, Novo México, até 145 por cento de aumento em Austin, Texas) entre os anos de 2010 e 2018.

O relatório de 88 páginas faz a análise a

Mas afinal este é um problema que poderá também afetar os países mais improváveis. Segundo a investigação conduzida e publicada pelo jornal britânico The Guardian





Mais de dois quintos dos residentes destas cidades (Nova Orleães, Cleveland, Santa Fé, San Diego, Austin, Filadélfia, Seattle, Tucson, San Jose, Indianápolis, Fresno, Charlotte) vivem em bairros onde as contas são insuportáveis.







Estabelece-se, neste âmbito, que





Mas, mesmo quando se olha para o





“Os dados mostram que temos um problema de acessibilidade num número esmagador de cidades por todo o país, problemas esses que não existiam há uma década ou mesmo há apenas três anos em algumas dessas cidades”, destaca Roger Colton, analista de serviços públicos.





Tal como outros problemas, a emergência hídrica nos Estados Unidos está a afetar desproporcionalmente os norte-americanos mais pobres. Em Nova Orleães, Santa Fe e Cleveland, cerca de três quartos dos moradores de rendimentos reduzidos vivem em bairros onde as contas de água são incomportáveis. Em San Diego, 62 por cento dos habitantes com rendimentos mais baixos vivem em bairros onde as contas são inacessíveis. Entre os mais pobres, um em cada sete agregados familiares teve contas médias de água acima dos 12 por cento do total de rendimentos do agregado familiar.





“Muitos norte-americanos acreditam que o acesso [a água potável] é universal. Mas, de facto, milhões de pessoas mais vulneráveis - com baixos rendimentos, habitantes de áreas rurais, afro-americanos, comunidades tribais, imigrantes - caíram no esquecimento. A falta de acesso a água potável e saneamento torna difícil manter-se saudável, ganhar a vida, ir à escola e cuidar de uma família”, salienta o estudo.





A situação é ainda mais difícil tendo em conta todos os outros custos crescentes e o facto de haver medidas punitivas duras quando o pagamento não é efetuado, desde a interrupção do abastecimento ou mesmo a penhora de casas com dívidas por pagar.





“As taxas de água subiram dramaticamente, principalmente em locais onde a população já está a lutar para se conseguir sustentar em termos de alimentação, habitação e outros serviços básicos. É um sintoma dos problemas de desigualdade e segregação que temos nos EUA, onde a população pobre é aglomerada em lugares específicos e os governos locais são responsabilizados por aumentar a receita dos serviços ", refere Stephen Gasteyer, professor da Universidade do Michigan.





O futuro para estas cidades e para os seus habitantes poderá ser ainda mais dramático tendo em conta que se esperam aumentos exponenciais de população para todas elas até 2030, sobretudo nos bairros mais desfavorecidos, prevê o estudo.

Projetos adiados





Nos últimos meses, a pandemia do novo coronavírus veio sublinhar a necessidade de acesso a água potável e chamar a atenção para a extrema importância de pequenos gestos, como a lavagem das mãos, para conter o avanço da doença.





Certo é que os Estados Unidos são, neste momento, o país do mundo mais afetado pela Covid-19, com mais de 120 mil óbitos e 2,31 milhões de infetados. Os problemas no acesso a água limpa podem estar a dificultar ainda mais o combate à pandemia.





The Guardian na versão norte-americana.

“Bem-vindos aos Estados Unidos da América. Onde a água corrente não está disponível para milhões de pessoas, onde milhões não podem pagar as suas contas de água cada vez maiores e onde dezenas de milhões de norte-americanos estão expostos a água contaminada”, escreve esta terça-feira John Mulholland, editor do jornalna versão norte-americana.





Para agravar a situação, Stephen Gasteyer, professor da Universidade de Michigan, sublinha que os Estados Unidos são o único país do mundo desenvolvido sem um organismo responsável por regular e monitorizar o desempenho das infraestruturas de abastecimento e as taxas cobradas aos consumidores.





“Há uma emergência hídrica que ameaça todos os cantos do país. A escala desta crise exige uma transformação fundamental dos nossos sistemas de distribuição de água. A água não pode ser tratada como uma mercadoria ou como um luxo para benefício dos mais ricos”, frisou Mary Grant, advogada da Food and Water Watch.





No entanto, a ajuda federal aos serviços públicos de água, que abrangem cerca de 87 por cento da população, caiu drasticamente nas últimas décadas: em concreto, a queda foi de 77 por cento desde 1977.





Ou seja, a tarefa acaba por ficar nas mãos de concessionárias locais, que aumentam os valores das faturas sob pretexto de financiar projetos de modernização das infraestruturas, cumprimento dos padrões de segurança e adaptação a condições e fenómenos climáticos cada vez mais extremos.





No entanto, a investigação denuncia que estes projetos de manutenção e limpeza foram adiados pelas concessionárias ao longo de vários anos, o que contribuiu para a atual crise nas infraestruturas. De acordo com a Bluefield Research, todos os anos desperdiçam-se quantidades de água no valor de seis mil milhões de dólares.







A Agência de Proteção Ambiental (EPA) diz que





Em resposta ao jornal The Guardian, a indústria reconhece que existe uma sobrecarga crescente sobre a população com as contas de água. Garantem, na mesma, que esses aumentos se devem às necessidades de investimento em infraestruturas e asseguram que pretendem ajudar as famílias que estão em maiores dificuldades.





Greg Kail, da American Water Works Association (AWWA), associação que inclui várias concessionárias de água, diz que não há uma solução milagrosa para resolver o problema, mas asseverou que estão a ser feitos “progressos significativos” na indústria, citando um estudo interno da associação que revela que mais de 80 por cento destas concessionárias tinham um programa de assistência de capital para famílias no ano de 2019.