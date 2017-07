Investigação sobre interferência russa não é caça às bruxas, diz futuro chefe do FBI

Ana Sofia Rodrigues - RTP 12 Jul, 2017, 17:42 / atualizado em 12 Jul, 2017, 17:43 | Mundo

“Não considero que o diretor Mueller esteja envolvido numa ‘caça às bruxas’”, disse Christopher Wray, o nomeado para dirigir o FBI, referindo-se a Robert Mueller, o procurador especial que está encarregue do inquérito ao caso russo.



O presidente norte-americano afirmou por diversas vezes que é uma vítima duma “caça às bruxas” nesta investigação.



Wray deixou a garantia perante os senadores de que irá prestar todo o apoio à investigação de Mueller. Argumentou que se houver algum esforço para interferir com a investigação da interferência russa nas eleições, isso será “inaceitável”, comprometendo-se a alertada o comité do Senado desse comportamento.



Numa audição perante o Senado para a sua confirmação como chefe máximo do FBI, Wray garantiu que agirá em nome de uma “justiça imparcial” e que não prometeu fidelidade ao presidente norte-americano.



“A minha lealdade é para com a Constituição, para com a lei e para com a missão do FBI”. “Não deixarei que o trabalho no FBI seja influenciado por outra coisa que não os factos, o direito e a busca de uma justiça imparcial. Ponto final”, reiterou Wray.

O nomeado para o FBI deixou ainda a garantia de que se demitiria se o presidente lhe pedisse para fazer algo ilegal.



O anterior chefe do FBI, James Comey, foi demitido pelo presidente norte-americano no dia 9 de maio. Comey disse perante o congresso, no mês passado, que Trump lhe tinha pedido lealdade.



"Ninguém me pediu qualquer tipo de juramento de fidelidade em qualquer momento deste processo”, garantiu.



Quando questionado sobre a questão dos emails e encontro entre o filho do president, Donald Trump Jr e uma advogada russa com alegadas ligações ao Kremlin, Wray apenas disse aos senadores que não estava familiarizado com a questão.



Numa outra aparente contradição com Trump, o future patrão do FBI disse não ter qualquer razão para duvir dos serviços de inteligência que concluíram de forma unânime que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais norte-americanas de 8 de novembro de 2016.



Wray foi responsável, entre 2003 e 2005, da Divisão Criminal, uma das mais importantes do Departamento de Justiça, segundo a biografia disponibilizada pelo escritório King and Spalding.



O nome de Christopher Wray foi divulgado por Trump no passado dia 7 de junho.

Caso seja confirmado pelo Senado, Christopher Wray terá a difícil tarefa de tranquilizar os mais de 30.000 funcionários desta agência, muito ciosos da sua independência, mas também de recuperar a confiança da opinião pública americana, que teme que a instituição esteja sob influência da Casa Branca.



c/agências internacionais