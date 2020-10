Investigador admite escalada para conflito pós-eleitoral na Costa do Marfim

A Costa do Marfim realiza eleições presidenciais a 31 de outubro e o período pré-eleitoral tem sido marcado pela contestação à candidatura do Presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato, considerado inconstitucional pela oposição.

"Vive-se uma época muito tensa na Costa do Marfim e, infelizmente, quando à política se sobrepõe a etnicidade e a religião, torna-se tudo muito volátil", disse Joseph Siegle.

Investigador do Africa Center for Strategic Studies, dos Estados Unidos, e coautor de um estudo sobre as consequências do desrespeito pelo limite de mandatos em África, falava em entrevista à agência Lusa sobre a crise de democracia na África Ocidental.

"Era aí que a Costa do Marfim antes estava antes de Alassane Ouattara. Pensávamos que tinha havido alguns progressos, mas infelizmente, com a forma como as eleições estão a decorrer e os candidatos da oposição se estão a posicionar está-se a reavivar esse período", disse.

"É desencorajador porque parece que a Costa do Marfim não aprendeu muito com o passado. A divisão no país pode muito bem transformar-se num outro conflito", acrescentou.

Numa comparação com a Guiné-Conacri, que tem eleições presidenciais marcadas para 18 de outubro e onde o Presidente Alpha Condé concorre também a um contestado terceiro mandato, Joseph Siegle lamentou que os dois casos tenham surgido em simultâneo porque, considerou, são muito diferentes.

"Alpha Condé foi muito calculista ao preparar a sua candidatura a um terceiro mandato e estava sistematicamente a tentar mexer na Constituição. Como não foi bem-sucedido, acabou por fazê-lo num referendo que foi autorizado apenas pelo presidente da Assembleia Nacional", disse.

"Para crédito de muitos guineenses, eles têm protestado, têm tentado institucionalizar o processo democrático, mas têm um líder que tem a intenção de contornar o limite de mandatos e não tem tido qualquer condenação internacional", disse.

Na Costa do Marfim, Joseph Siegle não vê premeditação na recandidatura de Alassane Ouattara, que surgiu apenas depois da morte do candidato designado pelo seu partido.

"Outtara promoveu muitas reformas, governou de forma democrática e tem sido, em larga medida, tolerante com a dissidência, contribuindo para a estabilidade na Costa do Marfim desde que tomou posse, há 10 anos", disse.

Para a decisão de candidatura a um novo mandato contou, segundo o investigador, o facto de a oposição ter nomeado os mesmos representantes que tinham feito parte do conflito civil antes de Outtara chegar ao poder.

"Pessoas que desafiam a noção do que significa ser marfinense, que se tinham recusado a deixar o cargo quando perderam as eleições e, por isso, havia um conjunto muito antidemocrático de candidatos da oposição", apontou.

Por isso, acredita o investigador, o chefe de Estado cessante usou a revisão da Constituição de 2016 como argumento para se poder candidatar novamente.

"Isso está a causar muita controvérsia, ele está a ser muito criticado e as pessoas sentem que se tornou um desestabilizador", sublinhou.

"Não creio que estivesse a planear isto da mesma forma que Condé. Apenas sente que se não concorresse, então os mesmos que levaram a Costa do Marfim para o conflito regressariam e muitas das reformas perder-se-iam", acrescentou.

O investigador admite que a posição de Ouattara mudou nos últimos meses, com "limitação do espaço democrático, perseguição e intimidação de opositores".

"É lamentável porque ele tinha uma boa reputação, mas agora está a recuar e assistimos à deterioração dos processos democráticos na Costa do Marfim", disse.