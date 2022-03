Investigador alerta para falta de coordenação em Cabo Delgado

"Falta coordenação entre todos os atores", governo, agências humanitárias, sociedade civil e militares, referiu o sociólogo e doutorado em estudos africanos, apontando exemplos práticos.

Rebeldes têm sido "varridos" de zonas guarnecidas com militares do Ruanda (como Pundanhar), mas depois provocam novos ataques noutras aldeias quando fogem para locais vigiados pelas forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Em julho de 2021, num momento de viragem no conflito, deu-se a chegada da força militar ruandesa, mas ao aumento da ofensiva contra os rebeldes faltou um reforço humanitário: cerca de dois meses depois o Programa Alimentar Mundial (PAM) reduzia a ração distribuída aos deslocados por falta de fundos.

"Sem alimentos, houve quem regressasse às suas terras" de forma prematura, acabando por cair "na boca do lobo", referiu João Feijó.

Outros habitantes de Cabo Delgado cederam terras para os deslocados cultivarem, sensibilizados para o drama, mas depois retiraram-nas, quando viram que quem fugia da guerra tinha ajuda alimentar das autoridades e eles não - faltando quem coordenasse as ajudas e promovesse entendimentos, considera Feijó.

No entender do investigador do OMR, a falta de coordenação estende-se à ausência de amnistias ou campos de receção de desertores, espaços com líderes locais que entendam a população, devidamente formados e capazes de dar confiança num recomeço de vida a jovens que abandonaram a insurgência.

João Feijó considera que a coordenação entre atores pode ajudar a concretizar ideias que parecem ser do domínio da ficção e diz que nesse caminho há que acabar com uma crise de "representatividade" - que faz com que os jovens que são a maioria dos comerciantes em mercados ou os camponeses que são o principal grupo ativo estejam excluídos de fóruns de debate e desenvolvimento local.

"Hoje é mais difícil para os grupos rebeldes recrutar novos membros", devido ao reforço da ofensiva militar e à perda de popularidade da insurgência - fruto da destruição causada - e isso poderia ser aproveitado para dinamizar outras ações para atrair a juventude.

Estima-se que o conflito em Cabo Delgado, no terreno desde 2017, já tenha provocado mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 859 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

O investigador alertou também para o risco de se criarem dois tipos de segurança no norte de Moçambique: uma para os projetos de gás outra para o resto da província.

"Esta solução militar tem de existir, tem de haver segurança no terreno, mas a questão que se coloca é: segurança para quem? Só para os grandes investimentos da multinacional Totalenergies" ou uma "segurança mais alargada, para as populações?" - questionou.