Investigadora alerta para risco de instabilidade em Angola em ano de eleições

"Estou a começar a ver quase uma situação efervescente [em Angola], onde temos uma população sofrida e desiludida com uma situação económico-social muito, muito complicada e muito fragilizada e um partido que está no poder, que está cada vez a sentir-se mais ameaçado, já com tendência a ter respostas violentas e securitárias. Combinando isso tudo num ano de eleições, com uma oposição mais vocal e mais unida, podemos ter uma situação de instabilidade", disse a autora do livro "Governing in the Shadows" sobre o Estado securitário em Angola.

Em entrevista telefónica à Lusa a propósito do 20.º aniversário da assinatura do acordo de paz que pôs fim a 27 anos de guerra, que se assinala na segunda-feira, Paula Roque antecipou que "nada aponta" para que o processo das presidenciais previstas para agosto seja credível.

"Nunca houve eleições livres, justas e transparentes em Angola. Estas de agosto de 2022 vão ser provavelmente as eleições mais opacas, com maior número de irregularidades eleitorais que Angola já teve", augurou.

A consultora do Instituto de Estudos de Segurança, sediado na África do Sul, acusou as autoridades angolanas de usarem o Tribunal Constitucional (TC) como instrumento político para desarticular a oposição, após o TC ter anulado o congresso da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e afastado Adalberto Costa Júnior da liderança do maior partido da oposição, entretanto reeleito em novo congresso.

Alertou também que o processo de contagem dos votos deixa de ser feito a nível municipal e provincial, passando a fazer-se apenas a nível nacional, o que na sua opinião equivale a "entregar as chaves da casa" e dizer ao Governo que decida o resultado.

"Não há transparência absolutamente nenhuma", lamentou, acusando ainda a Comissão Eleitoral de não ser um órgão independente e estar dominada pelo partido no poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

A analista afirmou também que "a imprensa está cada vez mais amordaçada" e disse que há sinais de "intolerância política".

"Começamos a ouvir a linguagem securitária do Chefe da Casa de Segurança da Presidência e do próprio Presidente João Lourenço" que se referem a vários protestos e manifestações e acusações de fraude eleitoral por parte d oposição com palavras como "terror, insegurança e instabilidade".

Perante este discurso, Paula Roque teme que, a um problema que pudesse ter uma resposta de consenso político e negocial e cívico, as autoridades respondam com violência e não com debate.

Para a investigadora, o partido no poder "vê-se como único partido político com capacidades de liderar Angola" e considera que "os outros não são aptos, não são qualificados, não são representativos", o que "cria pressupostos muito complicados para a democracia e para a alternância do poder".

Paula Roque acredita que, perante sondagens que apontam a UNITA como potencial vencedor das eleições de agosto, o partido no poder está a sentir-se ameaçado e por isso antecipa umas "eleições roubadas e fraudulentas".