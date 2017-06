Investigadores da ONU alertam para vítimas civis da ofensiva sobre Raqa

Carlos Santos Neves - RTP 14 Jun, 2017, 15:34 / atualizado em 14 Jun, 2017, 15:50 | Mundo

“Notamos em particular que a intensificação dos ataques aéreos, que prepararam o terreno para o avanço das Forças Democráticas Sírias [SDF, na sigla em inglês], resultou não só numa espantosa perda de vidas civis, mas levou também a que 160 mil civis fugissem das suas casas, tornando-se deslocados internos”, apontou o presidente da Comissão de Inquérito das Nações Unidas, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro.



O responsável não avançou, todavia, com um número concreto de baixas entre a população civil de Raqa.



As SDF, que agrupam combatentes curdos e árabes, contam com o apoio aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos. Desencadearam há uma semana uma investida dita decisiva para a reconquista daquela cidade síria ao Daesh. Até ao momento, conseguiram já ganhos territoriais a oeste, a leste e a norte da malha urbana.Também a ONG Human Rights Watch deixou um alerta sobre a Síria, manifestando-se preocupada com os efeitos entre os civis da utilização de munições de fósforo branco por parte das forças apoiadas pelo Pentágono. Na Síria e no Iraque.



Ao mesmo tempo, as tropas leais ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, tentam avançar sobre Raqa a partir de uma região desértica a oeste da cidade.



Paulo Sérgio Pinheiro admitiu que a ofensiva das SDF e dos Estados Unidos pode vir a libertar a população civil da mão de ferro do autoproclamado Estado Islâmico, incluindo mulheres e raparigas da etnia Yazidi “que o grupo escravizou sexualmente por quase três anos, como parte de um genocídio continuado”.



Contudo, o presidente da Comissão de Inquérito sobre a Síria tratou de enfatizar que “o imperativo do combate ao terrorismo não deve ser empreendido à custa de civis”.







Por sua vez, o embaixador sírio para a ONU em Genebra, Hussam Edin Aaala, denunciou o que classificou como violações “cometidas pela ilegal coligação liderada pelos Estados Unidos, que atinge infraestruturas e mata centenas de civis, incluindo as mortes de 30 civis em Deir al-Zor”.



Ao intervir perante os 47 membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a delegação dos Estados Unidos permaneceu em silêncio relativamente a Raqa e à ofensiva em marcha.



O diplomata norte-americano Jason Mack preferiu reorientar a mira para o Governo de Assad, acusando-o de ser “o primeiro perpetrador” de violações dos Direitos Humanos em solo sírio.