Investigados contactos de genro de Trump com investidores estrangeiros

RTP20 Fev, 2018, 11:18 / atualizado em 20 Fev, 2018, 11:25 | Mundo

A equipa de Robert Mueller está a analisar as conversas mantidas por Jared Kushner após a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro de 2016 para vender um edifício de escritórios na Quinta Avenida, em Manhattan, perto da Trump Tower, noticia a CNN citando fontes próximas da investigação.



Inicialmente a investigação estava apenas concentrada nos contactos do genro de Trump com investidores russos, mas agora estendeu-se a outros países, como a China.



A CNN avança que os investigadores de Robert Mueller ainda têm que contactar empresas de Robert Kushner e solicitar entrevistas com os seus diretores executivos.



Recorde-se que o genro de Trump desempenhou um papel fundamental na transição presidencial, ao manter contactos com 50 representantes de mais de 15 países.

Kushner reuniu-se com grupo chinês

Uma semana depois da vitória de Donald Trump, nas eleições de 8 de novembro de 2016, Jared Kushner reuniu-se com o diretor e altos executivos do grupo chinês Anbang Insurance para negociar a venda do edifício, mas o negócio acabou por não prosperar.



O genro de Trump manteve ainda negociações, igualmente frustradas, com o ex-primeiro-ministro do Qatar, Hamad bin Jassim Al Thani.A compra do prédio deu-se em 2007, tinha Kushner 26 anos, com recurso a 500 milhões de dólares da sua família e a empréstimos que totalizaram 1,3 mil milhões de dólares.



Kushner acabou por comprar o prédio, mas a crise imobiliária no ano seguinte afetou duramente o negócio. O empréstimo que Kushner não conseguiu obter envolvia o então negócio da Quinta Avenida, em Nova Iorque, onde o genro de Trump comprou o edifício por 1,8 mil milhões de dólares no início da sua carreira no ramo imobiliário.



Jared Kushner, o marido de Ivanka Trump, tentou obter um empréstimo de mais de 435 milhões de euros de um empresário do Qatar, antes de o seu sogro, o Presidente dos Estados Unidos, ter assumido uma postura mais dura contra o país.



"O senhor Kushner manifestou vontade de cooperar em todas as perguntas que lhe fizerem (...) Não haveria nenhuma razão para questionar estas transações regulares", disse à CNN o seu advogado, Abbe Lowell.



Kushner reuniu-se também com Sergei Gorkov, diretor do banco estatal russo Vnesheconombank, durante a transição presidencial, mas testemunhou perante o Congresso que o fez com fins unicamente relacionados com assuntos do futuro governo americano.



No entanto, o banco informou que esta reunião foi parte de uma série de contactos comerciais com a instituição, um caso que também estará a ser investigado por Robert Mueller.



Até o momento, Mueller acusou 13 russos e três companhias russas de interferir nas eleições americanas de 2016. Apresentou ainda acusações contra quatro pessoas relacionadas com Donald Trump, entre elas, o ex-assessor de segurança na Casa Branca, Michael Flynn; o ex-chefe de campanha, Paul Manafort; o número dois na campanha, Rick Gates; e outro ex-assessor, George Papadopoulos, que trabalhou para o magnata durante as eleições.