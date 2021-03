Investimento verde é difícil, mas pode ser rentável e seguro em África

A iniciativa, a primeira de 25 conferências virtuais, que o Governo português está a promover no âmbito do mês de diálogo sobre o investimento verde entre a Europa e África, decorreu a partir de Dacar, no Senegal, e contou, entre outros convidados, com o ex-futebolista Luís Figo, que abordou a sua experiência como empresário no setor das minas.

"Este tipo de investimento, por vezes, significa procedimentos mineiros mais caros, mas também um futuro mais verde para todos e um retorno mais inteligente e seguro dos investimentos feitos", disse Luís Figo, durante a conferência.

O ex-futebolista do Inter de Milão é o acionista principal da Damash Minerals, constituída em 2010 e vocacionada para o desenvolvimento de projetos mineiros, com concessões no Senegal, Guiné-Conacri e Burkina Faso para a exploração de ouro, ferro, fosfato, cobre e bauxite.

"Em Kolda, no Senegal, temos mais de 2 mil metros quadrados de exploração de fosfatos limpa e amiga do ambiente", afirmou Figo, sublinhando a importância de promover projetos mutuamente benéficos para a empresa e as comunidades locais.

Para o empresário, o investimento verde permite "criar pontes" entre os europeus, o setor privado local e os Estados "e pode ser rentável" em África.

"Não é fácil, mas é possível", defendeu.

Também participante na conferência, o artista Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, que tem trabalhos em Dacar, sublinhou a importância de basear as suas criações de arte urbana na ligação com as comunidades locais.

"Trabalho com coisas das quais o mundo não quer saber: portas velhas, prédios abandonados, materiais descartados. De certa forma, é uma economia circular: recolhemos o lixo que as cidades não querem e damos-lhe nova vida", frisou.

Vhils explicou que começou sozinho, adiantando que emprega atualmente 50 pessoas.

"Para todas as empresas em que trabalho, trouxe a máxima de que `o lixo de uma pessoa é o ouro para outra`. É só uma questão de como vemos as coisas", declarou, acrescentando que algum do lixo que recolhe já se vende por "bastante dinheiro".

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Moïse Sarr, assinalou, por seu lado, que a pandemia de covid-19 veio expor "uma vulnerabilidade coletiva" a que se deverá contrapor "a ação climática, a solidariedade internacional e o multilateralismo inclusivo".

Sarr recordou que os países em vias de desenvolvimento são cada vez mais afetados pelos efeitos das alterações climáticas e que continuam a debater-se com a falta de recursos para lhes fazer frente.

Neste contexto, apontou que o objetivo inicial de mobilizar 100 mil milhões de dólares (84 mil milhões de euros) por ano para projetos de combate às alterações climáticas nos países em desenvolvimento, ao abrigo do Acordo de Paris sobre o Clima, "está longe de ser atingido".

"O Fundo Verde para o Clima só foi capitalizado em 10 mil milhões de dólares [8,4 mil milhões de euros]", disse, apontando também "um desequilíbrio" na atribuição de fundos, que têm sido largamente destinados a projetos de mitigação (75%) em detrimento da adaptação.

Por seu lado, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Francisco André, considerou "cruciais" o desenvolvimento sustentável e o investimento verde no contexto da retoma no pós-pandemia de covid-19.

"África é um dos menores emissores de gases com efeito de estufa a nível mundial, mas paga um grande tributo ao desregulamento climático", salientou.

"A transição energética e a economia verde não são um constrangimento, são uma oportunidade ecológica, mas os benefícios da transição verde são uma oportunidade para a economia, para o emprego e a competitividade", acrescentou.

O mês de diálogo culminará em 23 de abril, em Lisboa, com a realização do Fórum Europeu de Investimento Verde UE-África, em formato misto presencial e `online`.