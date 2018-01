Investimentos em infraestruturas aceleram PIB de São Tomé e Príncipe para 5,8% este ano

Lusa17 Jan, 2018, 17:04 | Mundo

"A economia cresceu uns estimados 5,2%, em 2017, incrementada pelos serviços e pela construção; a perspetiva económica a curto prazo é positiva; o crescimento do PIB está projetado para 5,5%, em 2018, e 5,8%, em 2019, movido por investimentos em infraestruturas", lê-se nas Perspetivas Económicas sobre África.

O documento, hoje divulgado em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, lembra que São Tomé e Príncipe "registou um crescimento acima de 4%, em 2010--15, maioritariamente impulsionada por investimento estrangeiro direto (IED) na agricultura e construção".

No total do continente africano, o BAD prevê um crescimento de 4,1%, nota que a recuperação tem sido mais rápida nos países não dependentes dos recursos e defende o financiamento do desenvolvimento pela dívida.

"A recuperação do crescimento tem sido mais rápida do que o previsto, particularmente nas economias não dependentes de recursos, sublinhando a resistência de África", lê-se no relatório.

"Estima-se que o crescimento real da produção aumentou 3,6%, em 2017, em relação a um aumento de 2,2%, em 2016, e que registará uma aceleração de 4,1%, em 2018 e 2019", acrescenta o documento, que considera que "a recuperação no crescimento pode assinalar um ponto de viragem nos países exportadores líquidos de produtos de base, nos quais a diminuição continuada dos preços das exportações fez diminuir as receitas das mesmas e agravou os desequilíbrios macroeconómicos".