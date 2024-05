Iranianos exprimem tristeza com a morte do presidente Ebrahim Raisi

Entretanto, o Estado iraniano declarou cinco dias de luto nacional. Uma decisão tomada pelo líder supremo do país, após a morte do presidente Ebrahim Raisi.Ali Khamenei anunciou também o nome do sucessor. O até agora vice-presidente Mohammad Mokhber vai assumir o cargo de forma interina, até à realização de eleições, no prazo máximo de 50 dias.Vários países, como a Rússia, a China ou a Turquia, já vieram apresentar as condolências por esta morte, que aconteceu na sequência da queda do helicóptero onde seguia Raisi e também o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.