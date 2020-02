Irão. Abertas assembleias de voto para as legislativas

As assembleias de voto abriram às 08h00 (04h30 em Lisboa) e vão encerrar dez horas depois, mas a votação pode ser prolongada caso as autoridades considerem ser necessário.

Cerca de 57 milhões de eleitores estão inscritos para escolherem 290 deputados, cinco dos quais representam as minorias confessionais -- zoroastras (um), judeus (um), cristãos sírios e caldeus (um) e cristãos arménios (dois) -, de entre cerca de sete mil candidatos.

De acordo com observadores, o bloco conservador e ultraconservador do regime iraniano deverá consolidar nestas eleições legislativas o domínio que já detém no parlamento.