Irão acusa agência de energia atómica de falta de independência

A resolução, adotada na passada sexta-feira, foi apresentada pela França, Reino Unido e Alemanha, tratando-se do primeiro texto crítico contra o Irão desde 2012.

O documento apela à República Islâmica para que dê acesso aos inspetores da AIEA a dois locais específicos para que seja esclarecido se o Irão lançou atividades nucleares não declaradas no início do século XXI.

"O regime sionista (Israel) e os norte-americanos estão a fazer pressão junto da agência para averiguar coisas que aconteceram há 20 ou 18 anos. Eles manipulam a agência e conduzem-na ao erro", disse Rohani.

"A agência deve ser capaz de preservar a sua independência", declarou o presidente do Irão garantindo que o Irão vai continuar a colaborar com a AIEA e com as "inspeções legais".

As declarações do chefe de Estado foram difundidas após uma reunião do governo de Teerão.

Rohani acusou diretamente, Londres, Paris e Berlim de estarem a cooperar com Israel e com os Estados Unidos "sem razão".

"Nós não entendemos a posição dos europeus", acrescentou saudando, por outro lado, a decisão da Rússia e da República Popular da China que votaram contra a resolução.

Nesta altura, a adoção do texto tem um caráter simbólico, mas pode eventualmente abrir caminho a um novo contencioso no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas que pode aplicar sanções contra o Irão.

A inspeção às centrais nucleares iranianas pelas AIEA é um elemento chave da cooperação prevista pelo acordo internacional de 2015.

Os Estados Unidos abandonaram o acordo em 2018, unilateralmente.

As verificações da agência das Nações Unidas mantêm-se nas instalações nucleares onde o Irão mantém a produção de enriquecimento de urânio, mas Teerão não autoriza inspeções em dois locais mais antigos e alegadamente desmantelados.