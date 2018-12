Irão acusa EUA de fazer "terrorismo económico" através das sanções económicas

Lusa08 Dez, 2018, 10:52 | Mundo

Durante uma conferência em Teerão, Hassan Rohani apelidou de injustas as sanções económicas contra o Irão restabelecidas pelos EUA após se terem retirado unilateralmente em maio do acordo sobre o nuclear assinado em 2015 por Teerão e as grandes potências.



“Os EUA fazem terrorismo económico e visam criar pânico na economia de um país e assustar outros estados" a não investir no país visado pelas sanções.



As sanções dos EUA são de natureza extraterritorial e muitas das empresas de outros países que tinham negócios no Irão abandonaram ou suspenderam as suas atividades com medo de serem penalizadas.



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, perante uma plateia de ministros de Negócios Estrangeiros de países da NATO, reunidos em Bruxelas, na terça-feira, voltou a acusar o Irão de violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU e mentir aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) sobre o seu programa nuclear, para "fugir às sanções dos EUA".