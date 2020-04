Irão acusa EUA de "sonharem" com novo plano de sanções económicas

De acordo com o jornal The New York Times, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, está a preparar um plano de prossecução de sanções contra o Irão, com o "argumento legal de que os EUA continuam a integrar formalmente o acordo nuclear iraniano, denunciado pelo Presidente (Donald) Trump".

O jornal descreve uma "complexa estratégia para pressionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas a estender um embargo à venda de armas a Teerão ou enfrentar nova imposição de sanções (internacionais) particularmente rigorosas".

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Zarif, já reagiu, dizendo que os Estados Unidos estão a especular sem fundamento.

"Há dois anos, (Pompeo) e o seu chefe (Trump) disseram que iriam cessar a sua participação (no acordo nuclear iraniano, assinado em 2015), sonhando que a sua `pressão máxima` colocaria o `Irão de joelhos`", escreveu hoje Zarif, na sua conta da rede social Twitter.

"Perante o infame fracasso dessa política, agora já quer fazer parte do acordo. Parem de sonhar", acrescentou o chefe da diplomacia iraniana.

Donald Trump denunciou unilateralmente o acordo nuclear, assinado em Viena em maio de 2018, iniciando uma série de vagas de sanções económicas contra o Irão, para sufocar a economia de Teerão.

Em retaliação, o Irão retomou o seu programa nuclear, revertendo a maioria dos compromissos assumidos no acordo e avançando com novos testes, nomeadamente com o lançamento de um satélite militar, na passada semana, imediatamente condenado pelos Estados Unidos.

Hoje, contudo, o Pentágono disse que esse lançamento de satélite não constitui uma ameaça e minimizou a eficácia do equipamento testado por Teerão.

"O Irão alega que o satélite tem capacidade para gerar imagens. Na verdade, não passa de uma `webcam` (dispositivo interativo de captação de imagens) que provavelmente não é capaz de fornecer informações", disse Jay Raymond, comandante da força americana do espaço.