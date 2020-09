Irão acusa EUA de terem abatido o principal inimigo do Estado Islâmico

Num discurso em Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os Estados Unidos de matarem o principal inimigo na luta contra o Estado Islâmico, o general Qassem Soleimani. Criticando o discurso norte-americano de que o Daesh havia sido eliminado, Mohammad Javad Zarif contestou as operações norte-americanas no Médio Oriente.