Irão acusado pela Amnistia Internacional de matar duas dezenas de crianças em novembro

“They shot our children” (Eles mataram as nossas crianças) é o título do relatório apresentado esta quarta-feira pela Amnistia Internacional , que apresenta evidências de que foram mortas 23 crianças durante os protestos de novembro, sendo que 22 foram mortas pelas forças de segurança, que “dispararam ilegalmente munições reais contra os manifestantes e espectadores desarmados”.





As crianças mortas tinham idades entre os 12 e os 17 anos, sendo que 22 eram do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre os oito e os 12 anos.







De acordo com a associação de Direitos Humanos, as autoridades mataram 304 pessoas.

“É necessário que existam investigações independentes e imparciais sobre esses assassinatos e os suspeitos devem ser processados e julgados de forma justa”, afirmou o diretor de pesquisa e advocacia da Amnistia Internacional para o Médio Oriente, Philip Luther, citado pelo Al Jazeera.





O relatório indica que 12 das 23 mortes ocorreram no dia 16 de novembro, oito a 17 de novembro e três a 18 do mesmo mês.







“O facto de a grande maioria das mortes de crianças ter ocorrido em apenas dois dias é mais uma prova de que as forças de segurança iranianas começaram uma matança para reprimir a dissidência a qualquer custo”, afirmou Luther.







A Amnistia Internacional garantiu ter escrito uma carta ao ministro iraniano do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, onde descreve a morte das crianças, bem como os seus nomes, idades e local da morte para obter comentários junto das autoridades. Contudo, não obteve resposta.







Os familiares das vítimas acusam o Estado iraniano de os intimidar para que não falem sobre o ocorrido. Os parentes das crianças relataram terem sido forçados a assinar um contrato em como não iriam falar com os meios de comunicação social sobre o ocorrido e afirmam serem submetidos a interrogatórios e a uma vigilância apertada.





Vários relatos indicam que uma das crianças apresentava ferimentos na cabeça que resultaram de agressões por parte das forças policiais e outra tinha a marca de um pellet de metal no rosto.





O relatório da Amnistia Internacional refere que as famílias dos mortos durante os protestos foram obrigadas a “enterrar os corpos rapidamente e na presença de funcionários das forças de segurança”.







Em alguns casos, as autoridades prepararam os corpos das vítimas para o enterro sem notificar as famílias, “entregando os corpos envoltos em mortalhas, minutos antes do enterro”.







A Amnistia Internacional relata que as forças de segurança tentaram impedir que as famílias afastassem as mortalhas dos corpos.







“Como se a perda dos seus entes queridos não fosse uma experiência suficientemente cruel para suportar, as famílias das crianças mortas durante os protestos estão a enfrentar uma campanha implacável de assédio, de forma a impedir que eles se manifestem”, disse Philip Luther.







O relatório da Amnistia Internacional foi baseado em vídeos, fotografias, atestados de óbito e enterro, relatos de testemunhas e parentes das vítimas.