Irão afirma que responsável do assassínio de Suleimani foi morto no Afeganistão

O agente da CIA identificado como Michael D’Andrea vinha sendo referido em notícias da Mehr News e da Radio Farda, ambas iranianas, quase desde o momento em que o líder da Guarda Revolucionária foi assassinado, durante uma visita de Estado a convite do Governo de Bagdade. Agora passou a ser referido também como uma das vítimas mortais do despenhamento de um avião militar norte-americano, que os taliban dizem ter abatido no início desta semana, na região de Ghazni, a cerca de 900 quilómetros da fronteira iraniana.





Apesar das dúvidas e cepticismo que rodeiam a notícia, ela surgiu primeiramente em alguma imprensa russa e só depois foi retomada pela imprensa iraniana. A agência noticiosa iraniana Tasnim cita fontes russas para afirmar que "o assassino de Suleimani estava no avião e morreu no despenhamento".





A isto acrescenta que D'Andrea "é a mais relevante figura da CIA no Médio Oriente. Ele tem sido responsável pelas operações no Iraque, Irão e Afeganistão". Neste contexto, a agência refere-se a D'Andrea como “Ayatollah Mike” ou “o príncipe das Trevas”. D'Andrea já antes terá sido o alegado cérebro do assassínio em 2008 do dirigente doHezbollah libanês Imad Mughniyeh.





Resta saber se terá havido alguma intervenção iraniana no alegado alvejamento do avião por parte dos taliban, o que indicaria uma cooperação entre o regime de Teerão e os combatentes afegãos a uma escala até aqui desconhecida. Os taliban fizeram entretanto saber por um porta-voz que ainda estão a investigar quem se encontrava a bordo do avião alvejado, pelo que não confirmaram até agora a versão de vários responsáveis de topo da CIA, incluindo D'Andrea, abatidos a bordo.