Irão afirma que terrorismo e expansão da NATO comprometem segurança na Ásia

, declarou Raisi na cimeira de líderes da Conferência sobre Interação e Medidas de Confiança na Ásia (CICA), que está a ser realizada na capital cazaque.Raisi também condenou o "terrorismo económico", referindo-se às sanções ocidentais contra o Irão e outros países, e garantiu que os iranianos estão a fazer todo o possível para combatê-lo.O chefe de Estado do Irão também destacou a necessidade de criar um mecanismo regional para fortalecer a paz e a segurança, bem como combater as ameaças enfrentadas pelos países asiáticos.Ao mesmo tempo, considerou "muito importante" criar mecanismos financeiros conjuntos na Ásia para usar as moedas nacionais."A nova Ásia precisa de um novo modelo para enfrentar os novos desafios económicos", acrescentou Raisi.

"Política de desestabilização" por parte dos EUA

Ebrahim Raissi acusou ainda os Estados Unidos da América de prosseguirem uma “política de destabilização” contra a República Islâmica, que tem sido palco, no último mês, de protestos antigovernamentais desencadeados pela morte de Mahsa Amini.

Esta quinta-feira, o juiz supremo do Irão ordenou sentenças mais duras para os “principais elementos dos protestos”, desencadeados após a morte de uma jovem de 22 anos às mãos da Polícia da Moralidade, avançou a ISNA.

O líder iraniano frisou que “os EUA falharam a sua opção militar e que Washington e os seus aliados estavam a recorrer a uma política de destabilização que está condenada ao fracasso”.

Segundo a ONG Iran Human Rights (IHR) baseada em Oslo, em quase um mês de protestos já morreram mais de 108 pessoas.