Irão ameaça ativar programa nuclear

RTP 22 Ago, 2017, 10:28 / atualizado em 22 Ago, 2017, 12:12 | Mundo

Altamente enriquecido, o urânio pode servir para a fabricação da bomba atómica. O Irão desistiu, no âmbito de acordo nuclear de 2015 com as potências ocidentais, de grande parte da reserva de urânio enriquecido a 20 por cento. O Irão defendeu sempre que o programa nuclear tem fins pacíficos.



Comprometeu-se a limitar o seu programa nuclear para uso civil em troca do fim das sanções internacionais ao país.



Mas as ameaças recentes do Presidente norte-americano de abandono do acordo assinado por Barack Obama levam agora os responsáveis iranianos a avisar que podem rapidamente retomar o processo de enriquecimento de urânio.



Em causa também as sanções jurídicas e financeiras impostas por Donald Trump, em contradição com as orientações deixadas pelo seu antecessor.



"Se decidirmos, podemos retomar o enriquecimento a 20 por cento em cinco dias no máximo", afirmou Ali Akbar Salehi, citado no site da televisão estatal iraniana.