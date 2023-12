Irão ameaça retaliar. Ataque israelita matou conselheiro militar iraniano

O Irão está a ameaçar Israel com uma retaliação, na sequência da morte de um oficial da Guarda Revolucionária iraniana. Trata-se de um conselheiro militar que morreu durante um ataque aéreo nos subúrbios de Damasco, a capital da Síria. A agência de notícias estatal do Irão atribuiu de imediato a autoria do bombardeamento a Telavive.

Entretanto, as relações de Israel com as Nações Unidas estão cada vez mais degradadas. O Governo negou o prolongamento e a obtenção de novos vistos a funcionários da ONU.



O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita confirmou que deu instruções aos funcionários do ministério para recusarem todos os pedidos.



O número de mortos em Gaza já ultrapassa os 20 mil e seiscentos. De acordo com os dados revelados pelo Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, há também mais de 54 mil feridos.