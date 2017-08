Irão. Amnistia Internacional denuncia "criminalização" de ativistas dos Direitos Humanos

Andreia Martins - RTP 02 Ago, 2017, 01:01 / atualizado em 02 Ago, 2017, 01:02 | Mundo

O relatório Caught in a web of repression: Iran’s human rights defenders under attack (Apanhados numa teia de repressão: os defensores de Direitos Humanos sob ataque no Irão) acusa o regime dos ayatollahs de “demonizar” ativistas, identificando-os como “inimigos do Estado” ou “traidores”.Em alguns casos, a justiça proíbe a continuação do trabalho dos ativistas ou impede temporariamente a sua participação na internet.



Apesar da "esperança" depositada na nova liderança da República Islâmica, a Amnistia considera que a situação ficou ainda mais crítica a partir de 2013, ano em que Hassan Rouhani assumiu a Presidência.



“A eleição do Presidente Hassan Rouhani em 2013 fomentou esperanças, tanto no Irão como a nível internacional, de que a situação de Direitos Humanos no país pudesse melhorar. No entanto, durante o primeiro mandato, os corajosos defensores dos Direitos Humanos (…) foram levados por níveis sufocantes de repressão, às mãos do sistema judicial e do aparato securitário”, refere o documento.



Em concreto, a Amnistia Internacional (AI) sublinha as pesadas penas de prisão (em muitos casos, acima de uma década), as apertadas medidas de vigilância, interrogatórios e ainda processos criminais que se prolongam e fomentam a autocensura dos ativistas.

Pelo menos 45 ativistas visados

Os tribunais aceitam como material de prova para incriminação, entre outras ações, a visita a cemitérios onde estão sepultadas vítimas de repressão dos protestos após as eleições presidenciais de 2009, o contacto com famílias de atuais ou antigos prisioneiros políticos, vítimas de violação de Direitos Humanos, a assinatura de petições de apoio aos Direitos Humanos, conceder entrevistas a meios de comunicação social, ou simples discussões de Direitos Humanos em redes sociais.



A organização refere, em concreto, os casos de 45 ativistas, detalhando ao pormenor a história de 21 defensores dos Direitos Humanos no país.



No entanto, este cenário é negado por Rohani e respetiva administração “em entrevistas aos media ou em declarações oficiais perante a ONU”.



“Reivindicam que o sistema judiciário é independente no Irão e que ninguém no país é detido exclusivamente por exercer os seus direitos de liberdade de expressão, associação e reunião”, denuncia o relatório.



Os principais visados, aponta a AI, são os grupos que pedem a abolição da pena de morte, ativistas pelos direitos das mulheres e ainda os grupos que denunciam as violações de Direitos Humanos durante a década de 80, nos primeiros anos após a revolução.



Nos media estatais, estes ativistas são muitas vezes tratados como “agentes estrangeiros”, “espiões”, ou mesmo “traidores”, uma ameaça à segurança nacional e aos valores iranianos.



No Irão, o mero contacto com a própria Amnistia Internacional, com as Nações Unidas ou com a União Europeia pode significar o início de um longo processo na justiça. Foi o caso de Narges Mohammadi, condenada a 16 anos de prisão depois de ter estado reunida com a alta representante da União Europeia para os Assuntos Internacionais e Políticas de Segurança no Dia Internacional da Mulher, a 8 de março de 2014.







A ativista foi condenada na sequência de contactos estabelecidos com Shirin Ebadi, laureada com o Nobel da Paz em 2003, um dos nomes pioneiros na defesa da democracia e dos Direitos Humanos no Irão, que vive exilada no Reino Unido.



Mohammadi é acusada por Teerão de “ameaçar a segurança nacional” ou “desafiar o Islão”, depois de ter participado numa campanha pela abolição da pena de morte no país, que só nos últimos dois anos realizou pelo menos 1544 execuções.



Outro caso é o de Arash Sadeghi, condenado a 19 anos de prisão pelo trabalho desenvolvido na área dos Direitos Humanos, designadamente por comunicar com a Amnistia Internacional.

Um recado a Bruxelas

Às dificuldades em aceder a advogados de defesa e aos processos sumários envoltos em secretismo de que são alvo, junta-se o clima de insegurança e instabilidade que predomina no país desde 2009 e que continua a dificultar o trabalho desenvolvido por ativistas de Direitos Humanos.



Os anos de repressão que se seguiram às eleições presidenciais de 2009 deixaram o país sem uma representação legalizada de várias organizações não-governamentais.



Fragilizados pela perseguição dos tribunais revolucionários, os ativistas apanhados pela recente onda de repressão pertencem a grupos informais ou exercem ativismo de forma independente.



A Amnistia Internacional apela ainda para que este tema seja alvo de discussão nos principais palcos internacionais, sobretudo na União Europeia.



A organização de defesa de Direitos Humanos chama a atenção para a visita de Federica Mogherini, alta representante para a Política Externa e Segurança da União Europeia, que chega no próximo sábado a Teerão, onde assistirá à tomada de posse após a recente reeleição de Rouhani.