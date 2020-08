Irão apresa navio dos Emirados e protesta contra morte de dois pescadores

Em comunicado hoje divulgado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão adiantou que apresou o navio dos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 17 de agosto, após "a morte de dois pescadores iranianos" num incidente no Golfo Pérsico e que convocou o encarregado de negócios dos Emirados Árabes Unidos para protestar.

O Irão está a investigar "o tiroteio de barcos da Guarda Costeira dos Emirados contra vários barcos pesqueiros iranianos, que resultou na morte de dois pescadores", acrescentou o ministério disse o ministério iraniano.

Segundo o Irão, a Guarda Costeira dos Emirados Árabes Unidos disparou, na segunda-feira, contra alguns barcos pesqueiros iranianos, matando dois pescadores, tendo também apresado um dos barcos e detido os pescadores.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão exigiu ao diplomata dos EAU que os pescadores detidos sejam libertados, que a apreensão do barco seja suspensa e que os corpos dos dois pescadores sejam entregues.

Além disso, o Irão exigiu uma compensação pelo incidente e medidas adequadas para prevenir este tipo de incidentes no futuro.

As autoridades dos EAU e a imprensa estatal ainda não confirmaram a reunião do seu diplomata com Teerão, mas, na segunda-feira, a agência de notícias estatal dos Emirados, a WAM, informou que oito barcos de pesca tinham entrado ilegalmente nas águas do país, perto da ilha de Sir Bu Nair, no Golfo Pérsico.

A notícia da WAM referia ainda que os barcos não teriam parado quando receberam uma ordem da Guarda Costeira e que, por isso, "foram aplicadas as regras de combate", mas não especificou o que isso significava.