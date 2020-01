Irão. As ameaças de Trump não nos "vão assustar"

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que a manifestação nas ruas de milhares de iranianos, após o assassinato no general Qasem Soleimani, devia ser interpretado por Trump como um sinal para "parar de ameaçar estas pessoas que vão ficar mais enfurecidas pelas suas ameaças".

Zarif é muito claro ao afirmar que essas ameaças não vão "assustar" o Irão. Pelo contrário, devem fazer pensar os norte-americanos: "Trump fez com que os americanos estejam mais seguros? Os americanos sentem-se mais seguros, ou mais bem-vindos a esta região?", questiona.





Diz ainda o ministro iraniano que vão defender o seu território das ameças de Trump. "Os Estados Unidos podem defender os Estados Unidos, mas não podem alegar que estão a defender os Estados Unidos a milhares de quilómetros de distância".





Sem esclarecer qual o tipo de resposta possível perante a situação atual, este responsável iraniano diz que o Irão tem "pessoas" do seu lado nesta região. "Equipamento militar bonito não manda no mundo, as pessoas mandam no mundo", afirma Zarif, num comentário às declarações de Trump via twitter de que os EUA têm as melhores forças militares de todo o globo. "Equipamento militar bonito não manda no mundo, as pessoas mandam no mundo"





"O Presidente Trump tem que acordar para a realidade de que as pessoas nesta região estão enfurecidas, as pessoas desta região querem os EUA fora daqui", continuou Zarif. "Nós estamos aqui e não vamos sair. Estamos aqui há um milénio, os EUA são recém-chegados".





Para Zarif, o Presidente norte-americano só tem uma saída. "Pedir desculpas e mudar de rumo. Ele só está a fazer pior à América".





Nesta conversa com a CNN, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz ainda que seria importante Trump reconhecer que tudo melhorou na região desde o acordo nuclear com o Presidente Obama. "Tivemos eleições normais no Iraque, eleições normais no Líbano...redução de tensão na Síria". E depois "o que aconteceu?", questionou Zarif. "Os Estados Unidos começaram uma campanha de elevada pressão, aterrorizando o povo iraniano, tornando difícil ao iranianos conseguirem até comida e medicamentos".





Zarif diz que "os EUA começaram há muito tempo uma guerra com o Irão", com as sanções que foram aplicadas ao país.





Questionado sobre o caminho esperado neste conflito, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros promete que será dada uma resposta "porporcional" ao "terrorismo de Estado" norte-americano. "Vamos responder em linha com a lei internacional", diz, referindo-se às declarações de Trump de que locais culturais do país são também alvos.





"Ele não tem respeito pela lei internacional e está preparado para cometer crimes de guerra", diz Zarif. "Atacar locais culturais é um crime de guerra. As declarações de Trump revelam que ele "não se importa com a lei internacional".