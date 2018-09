Irão. Atentado em parada militar faz pelo menos 11 mortos

Os autores do atentado dispararam sobre os civis e tentaram depois chegar ao palanque onde estavam os oficiais.



Os atacantes usavam uniformes do Exército e dispararam de um parque junto ao local onde estava a decorria o desfile que assinala todos os anos o início da guerra entre Irão e Iraque (1980-1988).



No Twitter, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif acusa “regimes estrangeiros” aliados de Washington por este ataque.



Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9