Irão aumenta reservas de urânio, mas continua a cumprir acordo nuclear

Lusa31 Mai, 2019, 17:06 | Mundo

O anúncio é feito no primeiro relatório trimestral da AIEA desde que Teerão indicou, a 8 de maio, que deixaria de limitar as suas reservas de urânio e água pesada, em protesto contra a retirada unilateral dos Estados Unidos do pacto e o restabelecimento de sanções norte-americanas que afetam duramente a economia iraniana.



As reservas de água pesada aumentaram ligeiramente para 125,2 toneladas, mas continuam abaixo do máximo autorizado de 130 toneladas, e as de urânio enriquecido UF6 aumentaram para 174,1 quilogramas, quando o admitido são 300 quilogramas, constataram os inspetores da AIEA, organismo que fiscaliza a aplicação do acordo.



No passado dia 8, Teerão também fez um ultimato aos restantes signatários do acordo nuclear (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China). Deveriam encontrar dentro de dois meses uma solução para contornar as sanções norte-americanas que permita ao Irão beneficiar das vantagens económicas com que contava ou abandonaria alguns compromissos.



O acordo assinado em 2015 em Viena visa garantir o caráter estritamente pacífico do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções internacionais.