Irão chama EUA para participar na investigação à queda do avião ucraniano

As dúvidas são muitas sobre o que terá provocado a queda deste avião de uma companhia aérea ucraniana. A bordo seguiam 176 pessoas. Morreram todas.





Nas últimas horas, vários responsáveis, nomeadamente dos EUA e Canadá, levantaram a suspeita de que o avião teria sido atingido inadvertidamente por um míssil.







Se numa primeira fase o Irão mostrava-se reticente em contar com a ajuda dos EUA e da própria Boeing na investigação do acidente, os últimos dados terão levado Teerão a mudar de posição.





A Ucrânia, país de origem do aparelho, também foi convidada a participar nas investigações, para além de especialistas de outros países.

O que aconteceu com o avião?



Esta quinta-feira, o The New York Times revelou imagens do que aparenta ser o momento em que o avião é atingido por um míssil.







Já esta manhã, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy afirmou que a hipótese de o avião ter sido atingido por um míssil ainda não foi posta de parte mas também não foi confirmada.





"Dadas as recentes declarações de líderes de vários estados, pedimos a todos os parceiros internacionais - em particular o Governo norte-americano, do Canadá e do Reino Unido - para que partilhem dados e evidências relacionadas com o desastre à comissão que investiga as causas do acidente", disse Zelenskiy.

Canadá quer investigação completa



O primeiro-ministro do Canadá exigiu uma investigação completa à queda do avião das linhas aéreas ucranianas, em Teerão, e adiantou que tem informação de que o avião foi atingido por um míssil iraniano.O governo de Teerão mantém a posição de que essa teoria não faz qualquer sentido e fala mesmo em encenações duvidosas.O Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros pediu ao Canadá para partilhar a informação de que dispõe.O presidente dos Estados Unidos também admitiu dúvidas sobre a queda do aparelho.

Convite a Trump para não usar a força

Na última noite, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução a limitar os poderes militares do presidente. Uma medida que não tem força de lei.Resultado da votação: 224 votos a favor e 194 contra. A medida pretende dissuadir Donald Trump a acabar com qualquer ação militar contra o Irão, sem que tenha o apoio do congresso.

Uma resolução motivada por causa do conflito com o Irão.