Irão. Cinco mortos e 10 feridos em tiroteio num bazar no sudoeste

Segundo a agência noticiosa estatal iraniana IRNA, "elementos terroristas" armados abriram fogo e atingiram vários agentes da polícia e vendedores já de noite num bazar de Izeh, na província de Khuzistan, sudoeste do Irão.

As vítimas eram manifestantes e elementos das forças de segurança, e, segundo a agência AP, estão ainda a ser apuradas as motivações e uma possível relação entre o ataque e os protestos que têm vindo a registar-se no país desde meados de setembro, com milhares de manifestantes nas ruas em defesa dos direitos das mulheres e contra o regime do `líder supremo` Ali Khamenei.

Valiollah Hayati, vice-governador provincial, adiantou que entre as vítimas estavam uma menina e uma mulher.

De acordo com a televisão estatal iraniana, grupos de dezenas de manifestantes haviam-se concentrado durante o dia em diversas zonas de Izeh, entoando cânticos contra o regime e atirando pedras às forças policiais, que ripostaram disparando gás lacrimogéneo.