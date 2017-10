Irão condena "brutal ataque" israelita em Gaza

Lusa31 Out, 2017, 08:16 | Mundo

"O regime sionista sedento de sangue tenta subjugar a vontade do povo oprimido dos territórios ocupados para garantir a sua segurança, matando jovens palestinianos", de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão.

A diplomacia iraniana afirmou que Israel não será bem-sucedida no objetivo porque "sete décadas de crimes, derramamento de sangue e infanticídio não afetaram nem irão afetar a determinação e a vontade" dos palestinianos.

Na segunda-feira, Israel fez explodir um túnel no sul de Gaza que, segundo o exército israelita, ligava clandestinamente a Faixa de Gaza a território israelita, provocando sete mortes e dez feridos.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Movimento de Resistência Islâmica Hamas, Ashraf Al Qedra, confirmou a morte de sete milicianos palestinos, garantindo que todos são membros da Jihad Islâmica, um grupo radical aliado do Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Fontes palestinianas disseram que as vítimas eram milicianos das Brigadas Al Quds (Jerusalém, em árabe), braço armado do grupo Jihad Islâmica.

Israel afirmou que as forças atacaram um túnel que estava em construção e que conduzia ao seu território a partir de Khan Yunis, uma cidade no sul da Faixa de Gaza.

A destruição deste tipo de túneis subterrâneos foi uma das principais razões que levaram Israel a lançar uma grande operação militar na Faixa de Gaza em 2014.

A Jihad Islâmica em Gaza afirmou que "agora não há tréguas" e ameaçou "responder nas próximas horas", de acordo com o líder, Mohamed al Hindi, e o porta-voz, Dawood Shihab.

O regime de Teerão, acérrimo inimigo de Telavive, apoia os grupos palestinianos radicais de Gaza e do chamado "eixo da resistência", uma expressão usada pelo Irão, pela Síria e pelo movimento radical xiita libanês Hezbollah para se designarem a si próprios em oposição a Israel.