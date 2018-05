Irão condena em Lisboa ataques de Israel a infraestruturas iranianas na Síria

Lusa10 Mai, 2018, 18:48 | Mundo

Em conferência de imprensa na embaixada do Irão em Lisboa, Boroujerdi referiu que "começou hoje um jogo perigoso" e salientou que "o objetivo principal" dos ataques israelitas, "apoiados pelos Estados Unidos", foi para "desviar a opinião pública da atitude do Presidente norte-americano por ter saído do acordo nuclear".



"O Irão condena os ataques e considera qualquer reação por parte da Síria como legítima defesa. Lembramos a Israel a guerra dos 33 dias" [conflito no norte de Israel e sul do Líbano, envolvendo as forças israelitas, o braço armado do Hezbollah e, em menor grau, o exército libanês, em 2006], disse Boroujerdi.



Seguramente, "se houver uma guerra por parte de Israel, a situação do mundo vai mudar", afirmou ainda o presidente da Comissão de Política Externa e Segurança Nacional da Assembleia Consultiva Islâmica do Irão, em visita a Portugal.



A tensão no Médio Oriente, e nomeadamente no território sírio, aumentou nas últimas horas, com Israel a bombardear dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália por um ataque atribuído ao Irão contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio que Israel invadiu em 1967 e anexou em 1981.



Alaeddin Boroujerdi frisou que "o papel do Irão nos últimos anos foi o de diminuir as tensões e os conflitos na região", flagelada por um conflito em que, recordou, "os Estados Unidos e os seus aliados europeus fizeram treinos militares, armaram fações e, em consequência, milhares de pessoas morreram e milhões de outras pessoas tiveram de se refugiar noutros países".



"Se o Irão não tivesse feito esse papel, hoje podíamos testemunhar uma outra situação como se viveu na Líbia. Vamos continuar a luta contra o terrorismo no futuro", sublinhou.



O membro da Assembleia Consultiva Islâmica do Irão, em visita a Portugal "num quadro de diplomacia parlamentar", vincou também a condenação do país do Golfo Pérsico às ações da Arábia Saudita e aliados no Iémen.



A guerra civil iemenita, desde o inicio de 2015 opõe as forças do Governo de Abd-Rabu Mansour Hadi, apoiadas por uma coligação sunita liderada pela Arábia Saudita, aos rebeldes `huti`, apoiados pelo Irão.



"Nestas operações, mais de 15 mil pessoas inocentes perderam a vida, muitas delas crianças e mulheres. Mais de 800.000 pessoas estão a sofrer com a fome. Na prática, o que estão a fazer é um genocídio no Iémen", acentuou Alaeddin Boroujerdi.



O presidente da Comissão de Política Externa e Segurança Nacional do parlamento iraniano afirmou que os iranianos "condenam a atitude da Arábia Saudita e dos seus aliados" e questionou: "Onde estão os gritos em defesa dos direitos humanos?"



"Um ser humano é um ser humano em qualquer parte do mundo, tenha a nacionalidade que tenha, tenha a religião que tenha", sublinhou Boroujerdi.



Por isso, instou o Parlamento Europeu e a países da Europa a condenarem "estes comportamentos", lamentando que "milhares de jovens europeus estejam dentro de grupos terroristas na região".



"A mesma atitude tomada pela Europa por causa dos atos que foram cometidos na Bósnia [de 1992 a 1995] também deve ser tomada agora em relação ao Iémen", sustentou.