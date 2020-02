Irão. Condenado a pena de morte homem acusado de espionagem para a CIA

“Amir Rahimpour, que era um espião da CIA e recebeu muito dinheiro para entregar informações nucleares do Irão, foi julgado e condenado à morte”, afirmou porta-voz da autoridade judicial, Gholamhossein Esmaili confirmando que Amir Rahimpour será executado em breve.







Em outubro, a autoridade judicial tinha anunciado a condenação à morte de uma pessoa, acusada de espionagem para um serviço norte-americano, indicando que a sua identidade seria comunicada no caso de o veredicto do Supremo Tribunal ser confirmado.







Rahimpur foi condenado por tentar “fornecer aos norte-americanos informações sobre o programa nuclear do país”, declarou Gholamhossein Esmaili, afirmando que o condenado “recebeu muito dinheiro” por isso.





Em julho do ano passado, o Irão comunicou a detenção de 17 iranianos, numa investigação que desmantelou uma “rede de espiões” da Agência Central de Informações norte-americana (CIA), condenando à morte vários dos detidos, refere a BBC.







Os Estados Unidos questionaram as acusações e a decisão do Irão, considerando que a investigação tinha sido feita com base em afirmações “totalmente falsas”. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, referiu que “faz parte da natureza do ayatollah mentir para o mundo.







Num caso separado, duas pessoas foram condenadas a dez anos de prisão por espionagem e cinco anos por agir contra a segurança nacional, declarou o porta-voz da Autoridade Judicial. Os nomes dos dois indivíduos, bem como as suas nacionalidades, ainda não foram revelados, porque as suas sentenças ainda não foram concluídas.





c/Lusa