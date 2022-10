Irão continua a negar venda de armas à Rússia, Ocidente não acredita

A agência Reuters noticia que os serviços de informações britânicos dizem estar na posse de dados de fontes iranianas que comprovam a promessa a Moscovo de mais drones e mísseis.Os Estados Unidos já reagiram a este alegado acordo militar, referindo o departamento de Estado norte-americano a adoção de medidas para dificultar o entendimento entre os dois países.O porta-voz Vedant Patel sublinha que o mundo deve estar preocupado com o aumento do nível de confiança da Rússia para com o Irão.