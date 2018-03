Irão crê que saída de Tillerson mostra que EUA querem deixar acordo nuclear

Lusa14 Mar, 2018, 16:27 | Mundo

"As alterações no seio do Departamento de Estado foram realizadas com esse fim, ou, pelo menos, é uma das razões", afirmou o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, citado pela agência Isna, a propósito da decisão do Presidente norte-americano de substituir Rex Tillerson por Mike Pompeo, que era diretor da CIA e partidário de uma linha dura face ao Irão.

Em mensagem na rede social Twitter, Donald Trump revelou desacordos com Tillerson, nomeadamente sobre o programa nuclear iraniano.

"Eu pensava que era horrível, ele pensava que estava bem", escreveu o Presidente dos Estados Unidos.

Em maio do ano passado, Donald Trump ameaçou retirar os Estados Unidos do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, concluído em 2015, com Tillerson a defender que os norte-americanos deviam continuar.

Donald Trump enviou um ultimato aos europeus (Alemanha, França, reino Unido e Rússia), em janeiro, para que houvesse entendimento com o Irão com vista a "remediar as terríveis lacunas" do acordo.

Teerão tem repetido que não há dúvidas para mudar uma vírgula, e a Agência Internacional de Energia Atómica, encarregada de monitorizar os aspetos técnicos do acordo, confirmou, no final de fevereiro, que o Irão tem cumprido as suas obrigações.

"Se os Estados Unidos deixarem o acordo nuclear, também o abandonaremos. Dissemos aos europeus que, se eles não pudessem manter os Estados Unidos no acordo nuclear, o Irão deixará também", disse Araghchi.

Essas observações contrastam com as de outros altos funcionários iranianos, incluindo o Presidente do Irão, Hassan Rohani, que, regularmente, afirma que o Irão continuará a fazer parte do acordo, mesmo que os Estados Unidos o deixem.

Concluído em julho de 2015 entre o Irão e o Grupo dos Seis (Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), o acordo restringe e regula estritamente as atividades nucleares de Teerão para garantir a natureza pacífica do programa, em troca de uma suspensão parcial das sanções internacionais contra o país.