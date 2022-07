Irão critica plano dos EUA para reforçar defesa aérea de aliados no Médio Oriente

"[É uma] proposta provocadora (...) e uma ameaça à segurança nacional e regional", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanani, na noite de sábado, concentrando as atenções no papel de Israel: "Tentar criar novas preocupações de segurança na região só enfraquecerá a segurança regional comum e servirá os interesses de segurança do regime sionista".

As críticas antecedem a visita do presidente americano, Joe Biden, àquela região na próxima semana. O périplo do líder da Casa Branca pelo Médio Oriente começa em Israel e inclui ainda paragens na Arábia Saudita, no Egito, no Iraque e na Jordânia.

Segundo o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança (CNS) na Casa Branca, John Kirby, o chefe de Estado norte-americano vai discutir com o aliado saudita "uma colaboração regional reforçada, particularmente em matéria de defesa aérea".

Joe Biden tem também agendada a participação numa cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que reúne as monarquias árabes do Golfo. Os EUA e os seus aliados no Médio Oriente acusam o Irão de desestabilizar a região com o seu programa de mísseis balísticos e o seu apoio a grupos armados.

"Continuamos a trabalhar em quadros e capacidades integradas de defesa aérea. Estamos a falar bilateralmente com países da região sobre capacidades de defesa aérea e a explorar a ideia de integrar essas capacidades para melhorar a cobertura contra a crescente ameaça iraniana", disse Kirby na quinta-feira, frisando as "preocupações sobre o Irão e as crescentes capacidades de mísseis balísticos, para não mencionar o seu apoio ao terrorismo regional".

No entanto, Teerão acusa Washington de levantar esta questão "apenas para agitar a `Iranofobia` e criar discórdia entre os países da região", segundo Nasser Kanani. O porta-voz iraniano deixou ainda um aviso: "Qualquer esforço para aumentar a presença e o papel dos EUA nos mecanismos de segurança regional apenas conduzirá à insegurança regional, à instabilidade e à propagação do terrorismo".