Irão dá 60 dias às potências para alcançar novo acordo nuclear

Esta posição é tomada um ano depois de os Estados Unidos terem rasgado o acordo nuclear de forma unilateral.



Agora, num discurso à nação, o presidente Hassan Rouhani considerou que a situação é grave e anunciou a retirada parcial do acordo que assinou em 2015 com outros seis países.



O presidente iraniano pede que seja cumprida a promessa de proteger os setores petrolífero e bancário do Irão.