Irão despede-se de Trump: "criminoso", destinado ao "caixote do lixo da História"

Rouhahi reafirmou a determinação da República Islâmica de vingar o general Soleimani, assassinado por ordem de Donald Trump à saída do aeroporto de Bagdade, durante uma visita oficial ao Iraque.





Segundo o presidente iraniano, "o objectivo do inimigo era quebrar a resistência na região com o martírio do mártir Soleimani, mas o que aconteceu foi o contrário e o espírito de resistência na região foi reforçado".





Prosseguindo as suas declarações, Rouhani afirmou que "um dos efeitos desta acção estúpida e vergonhosa foi que o trumpismo acabou e dentro de poucos dias a vida deste criminoso vai acabar e ele irá parar ao caixote do lixo da História e estamos felizes com isso e acreditamos que o período depois de Trump terá melhores condições para uma estabilidade regional e global".