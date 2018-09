Irão desvaloriza acusações israelitas sobre armazém nuclear

Durante o seu discurso para a Assembleia Geral da ONU, na quinta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irão de estar a ocultar a existência de um “armazém nuclear” na sua capital. Netanyahu criticou também a Europa e a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) pela sua “atitude apaziguadora” perante a situação iraniana.



A reação do Irão chegou esta sexta-feira. À agência de notícias iraniana Isna, o governo iraniano classificou as reivindicações de “infundadas e ridículas”.



Bahram Qassemi, porta-voz do governo, destacou ainda que o único órgão oficial para a supervisão nuclear era a IAEA, que nos últimos três anos “já certificou o programa nuclear do Irão como pacífico, doze vezes”.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, ridicularizou o discurso do primeiro-ministro de Israel, num post publicado na sua conta do Twitter:



No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.