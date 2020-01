Irão. Dezenas de mortos e feridos no cortejo fúnebre de Soleimani

Ainda não se sabe o que originou os momentos de confusão em Kerman, a terra natal do general iraniano, onde decorrem as cerimónias.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram equipas de emergências em tentativas de reanimação e vários corpos espalhados pelas ruas.



Dezenas de milhares de pessoas ainda prestam homenagem ao homem abatido pelos Estados Unidos em Bagdade, no Iraque.



O funeral acontece numa altura em que o Irão ameaça os Estados Unidos com um plano de vingança que inclui 13 cenários possíveis.



O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano sublinha que mesmo a mais suave vingança será um "pesadelo histórico" para a América.



No Parlamento, os deputados iranianos acabam de aprovar uma lei que classifica de "terroristas" as tropas norte-americanas na região.



A agência Reuters revela que os Estados Unidos negaram, entretanto, o visto de entrada no país ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.



Mohammad Zarif iria participar numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, na próxima quinta-feira.