Irão diz que atentado de sábado foi cometido por comando separatista jihadista

Lusa25 Set, 2018, 09:05 | Mundo

"Cinco membros de um comando terrorista ligado a grupos separatistas takfiris apoiados por países árabes reacionários foram identificados", escreveu o ministério.

O termo "takfiri" é usado pelas autoridades iranianas para se referir aos jihadistas sunitas.

No sábado, segundo divulgou a agência de notícias Irna, homens armados e vestidos com uniformes da Guarda alvejaram o local onde militares e comandantes da polícia estavam sentados, numa parada militar em Ahvaz, capital do Khuzistão, no sudoeste do país.

O atentado provocou pelo menos 24 mortos, entre eles oito membros da Guarda Revolucionária, grupo de elite do país, e cerca de 60 feridos.