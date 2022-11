Irão diz ter fornecido drones kamizake à Rússia antes da invasão à Ucrânia

O Irão forneceu drones kamikaze à Rússia. No entanto, Teerão garante que os envios foram feitos antes da invasão da Ucrânia e não houve fornecimento de mísseis. No conflito ucraniano, Kherson e a região de Donetsk são as áreas onde se estão a travar os principais combates entre as tropas da Rússia e Ucrânia.