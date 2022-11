Irão diz ter fornecido drones kamizake à Rússia antes da invasão da Ucrânia

Foto: Presidência da Ucrânia via EPA

O Irão forneceu drones kamikaze à Rússia. No entanto, Teerão garante que os envios foram feitos antes da invasão da Ucrânia e não houve fornecimento de mísseis.