Irão e Rússia reafirmam ligações económicas

Hassan Rouhani sublinha também que as ações dos Estados Unidos ameaçam a estabilidade no Médio Oriente.



A mensagem surge depois do Governo norte-americano acusar o Irão de ser o responsável pelos ataques a dois navios petroleiros no Golfo de Omã.



O Presidente do Irão nega o envolvimento e acusa os Estados Unidos de sabotarem a diplomacia.