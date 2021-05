Irão e Turquia condenam Israel por confrontos com 200 feridos em Jerusalém

Na sexta-feira, segundo o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, mais de 200 palestinianos tiveram de ser hospitalizados devido a confrontos com a polícia israelita, em Jerusalém, a maioria na Esplanada das Mesquitas, onde muçulmanos se reuniam para a última sexta-feira do mês de jejum do Ramadão.

O Irão, em comunicado do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, condenou o ataque à mesquita "pelo regime militar que ocupa" Jerusalém, considerando que "este crime de guerra mais uma vez prova ao mundo a natureza criminosa do regime sionista ilegítimo" e exortando "as Nações Unidas e outras instituições a ele vinculadas a agir [...] para lidar com este crime de guerra".

Também o Governo turco, em comunicado hoje divulgado, acusou Israel de violar a liberdade de culto e atuar de maneira agressiva e provocadora, devido à intervenção da polícia na Esplanada das Mesquitas durante a oração da tarde, que motivou as 208 hospitalizações de palestinianos e em que também seis polícias ficaram feridos.

"Condenamos veementemente o ataque das forças de segurança israelitas contra os palestinianos que rezavam na mesquita de Al Aqsa e que deixaram muitos palestinos feridos", afirmou no comunicado o Ministério das Relações Exteriores turco.

A Turquia acusou também o Governo israelita de ser o autor dos incidentes, que diz terem atacado a liberdade de culto dos palestinianos, instando-o a "pôr fim às suas políticas agressivas e provocativas e agir com bom senso".

Os Estados Unidos também questionaram na sexta-feira os confrontos na Esplanada das Mesquitas, que aconteceram numa altura em que sobe a tensão no setor oriental de Jerusalém e na Cisjordânia, dois territórios palestinianos ocupados desde 1967 por Israel.

Há uma semana acontecem diariamente manifestações, marcadas por confrontos com a polícia israelita, no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental.

A disputa em Sheikh Jarrah está relacionada com o direito à terra onde são construídas casas para colonos israelitas.

Nesse bairro vivem quatro famílias palestinianas, ameaçadas de despejo pelos israelitas.

