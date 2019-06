Irão eleva nível de enriquecimento de urânio

Teerão deu sinais de estar a retomar o seu programa nuclear em resposta às sanções decretadas pelos Estados Unidos.



O relatório da ONU surge num altura de elevada tensão entre Washington e Teerão.



A América abandonou há um ano o acordo que travava o nível de enriquecimento de urânio e levantava as sanções .



Há dois meses reforçou-as e ordenou o fim das importações de petróleo iraniano a nível mundial, sob pena de banir todas as empresas do sistema financeiro internacional.



Em Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha encontrou-se com o presidente Hassan Rouhani.



A visita representa o esforço da Europa para reabilitar o acordo nuclear com o Irão.



A Alemanha, a França e o Reino Unido prometem respeitar os compromissos assumidos no acordo apesar das ameaças dos Estados Unidos.