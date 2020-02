Irão eleva para quatro o número de mortos pelo novo coronavírus

"Treze novos casos foram confirmados", disse o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianouche Jahanpour, numa mensagem na rede social Twitter.

"Infelizmente, duas destas 13 pessoas perderam a vida", acrescentou Jahanpour.

Até agora, 18 casos foram confirmados no Irão, incluindo as quatro pessoas que morreram devido ao novo coronavírus.

O porta-voz do ministério disse que estes novos casos detetados estão todos ligados à cidade de Qom, onde os dois primeiros pacientes morreram na quarta-feira.

Jahanpour disse que os novos casos eram de Qom ou haviam visitado a cidade recentemente.

A Comissão de Saúde da China anunciou esta manhã que o número de mortos no continente chinês subiu para 2.236.

Hubei registou hoje mais 115 mortes e 631 casos de infeção. No total, o número de infetados ultrapassou os 60.000, dos quais 2.144 morreram. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.