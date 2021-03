Irão elogia visita do Papa Francisco ao Iraque

"A viagem do Papa ao Iraque foi muito positiva e muito importante", disse o porta-voz dos Negócios Estrangeiros iraniano, Said Khatibazadeh, durante uma conferência de imprensa em Teerão.

"O Iraque tornou-se um país seguro onde uma viagem boa e construtiva se pôde realizar", acrescentou o mesmo responsável.

Trata-se da primeira reação oficial de Teerão à visita do Chefe de Estado do Vaticano ao Iraque, país destruído pela guerra e atingido pela pandemia de covid-19.

O Papa abandonou hoje o Iraque depois de uma visita de três dias marcada pelo encontro com o `ayatollah` Ali Sistani, referência religiosa para os muçulmanos xiitas.

A reunião mostrou diálogo inter-religioso e o reaproximar das religiões, disse o porta-voz iraniano.

"Não há outra mensagem a não ser o diálogo, a paz e a amizade entre as religiões e a cooperação entre as civilizações", disse Said Khatibazadeh.

No quadro da escola teológica dos xiitas iraquianos, o `ayatollah` Ali Sistani, de nacionalidade iraniana, opõe-se à teoria "vélayat-é faqih" (governo e Estado sob jurisdição islâmica) aprofundada pelo `ayatollah` Khomeiny e que é central no sistema da República Islâmica do Irão.

Teerão intervém no Iraque através de milícias ou de grupos paramilitares xiitas locais pró-iranianos que lutam contra o grupo Estado Islâmico.

O Papa Francisco percorreu 1.445 quilómetros em território iraquiano, a maior parte do tempo de avião ou de helicóptero sobrevoando zonas onde se encontram células clandestinas de grupos de extremistas islâmicos.

Quando se dirigiu ao país, o chefe da Igreja Católica, disse que o "terrorismo abusa da religião", apelou à paz e à unidade no Médio Oriente e lamentou a saída de cristãos da zona, obrigados a procurar refúgio noutros países.

O Papa Francisco participou numa cerimónia ecuménica, com diversas confissões religiosos do Iraque.

A missa decorreu em Ur, a cidade natal do patriarca Abraão.